58,479 جرعة لقاح «كوفيد 19» تم تقديمها خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي ـ وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 58,479 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 10,466,261 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 105.82 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 1803 حالات جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 498,943 حالة.

فحوصات

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 193,693 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,961 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 518,262 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,584 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز