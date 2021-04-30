الجالية الفلبينية بالدولة تؤكد دعمها لـ«حملة أنا أخذت التطعيم.. شكراً الإمارات»

المصدر: دبي - وام

أكدت الجالية الفلبينية بدولة الإمارات دعمها لـ«حملة أنا أخذت التطعيم.. شكراً الإمارات» التي أطلقتها عبر منصة الفيسبوك صحيفة «ذا فليبينو تايمز» المنصة الإخبارية الرقمية التي تعنى بالجالية الفلبينية في الإمارات.

تأتي هذه الحملة تقديراً لجهود دولة الإمارات على صعيد تنظيم حملات التطعيم الوطنية ضد «فيروس كوفيد 19» والتي شهدت توزيع أكثر من 10 ملايين جرعة.

وتهدف الحملة إلى تشجيع الفلبينيين المقيمين في دولة الإمارات على وضع إطار مخصص على صور ملفاتهم الشخصية على «فيسبوك» يحمل علمي دولة الإمارات والفلبين ما يدل على تضامن البلدين معاً في هذا الظرف الاستثنائي العالمي في مواجهة فيروس كورونا.

وتؤكد الحملة - التي انطلقت الثلاثاء الماضي على رسالة مهمة مفادها - أن التطعيم ضد كوفيد 19 مسؤولية اجتماعية.

ويسجل الموقع الإلكتروني لـ«صحيفة»ذا فليبينو تايمز«4 ملايين مشاهدة لصفحاتها يومياً و13 مليون تفاعل شهرياً ويصل إلى قراء من 236 دولة في جميع أنحاء العالم.

وحول الحملة قالت الدكتورة كارين ريمو، المدير التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة»نيو بيرسبيكتف ميديا«رئيس صحيفة»ذا فليبينو تايمز«:»تعكس هذه الحملة الامتنان الكبير من قبل الجالية الفلبينية لدولة الإمارات على جهودها في مكافحة الفيروس وتسلط الضوء على ثقة المواطنين والمقيمين في القيادة الرشيدة التي وفرت اللقاح ضد فيروس كورونا والرعاية الكاملة في المستشفيات مجاناً".

وأكدت أن الحملة لاقت إقبالاً لافتاً في غضون ساعات فقط من إطلاقها.. مشيرة إلى الإقبال الكبير من الفلبينيين المقيمين في الدولة على تلقي اللقاح ضمن برنامج التطعيم الوطني.

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