عيادة لكسور وإصابات الأسنان في «دبي الطبية»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق مستشفى دبي للأسنان، الشريك الإكلينيكي لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عيادة متخصصة لعلاج كسور وإصابات الأسنان لتسهيل عملية التشخيص الدقيقة وتوفير رعاية طبية متقدمة لتلك الحالات.

وستوفر العيادة المستحدثة، العلاجات المتخصصة بكسور وإصابات الأسنان إلى جانب خدمات العناية بالفم العامة، تحت إشراف فريق من الأطباء في مختلف تخصصات طب الأسنان، يضم أخصائيي مستشفى دبي للأسنان والكادر الأكاديمي في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان التابعة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مع فرصة للاستفادة من الخبرات المتميزة وأحدث التقنيات المتوفرة في المستشفى الواقع في مدينة دبي الطبية.

وقالت الدكتورة خولة بالهول، مدير مستشفى دبي للأسنان: «يعد افتتاح عيادة متخصصة بعلاج كسور وإصابات الأسنان إنجازاً بارزاً في مجال العناية بالفم والأسنان في دبي، مما سيعزز من خدمات علاج كسور وإصابات الأسنان بتقنيات حديثة ومستوى عالٍ من الجودة في دبي لخدمة المجتمع بكفاءة أكبر».

علاج

بدوره، بيّن الدكتور محمد جمال، استشاري علاج جذور الأسنان في المستشفى والأستاذ المساعد في علاج جذور الأسنان في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، أن خدمات العيادة لن تقتصر على توفير عناية عالية المستوى بالأسنان فقط، بل ستكون بمثابة مركز مهم لإجراء البحوث وتحقيق المزيد من التقدم في مجال طب الأسنان.

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