«ضواحي الشارقة» توزع المير الرمضاني على 600 أسرة

المصدر: الشارقة - البيان

وزعت دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة ممثلة في مجالس الضواحي التابعة لها في إمارة الشارقة المير الرمضاني على 600 أسرة.

وحرصت الدائرة على الانتهاء من عملية توزيع المير الرمضاني والذي يضم أهم السلع الغذائية على 600 أسرة في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة بالتنسيق مع جمعية الشارقة التعاونية وفق أعلى معايير إجراءات الوقاية والتعقيم لأمن وسلامة المجتمع في ظل جائحة كورونا واتباع أفضل الطرق لتوزيع السلع الغذائية من المير الرمضاني بشكل أمن وصحي.

وفي هذا الصدد تكاتف جهود أحد عشر مجلساً في توزيع المير الرمضاني وباشر كل من مجلس ضاحية مويلح ومجلس ضاحية السيوح ومجلس ضاحية مغيدر ومجلس ضاحية الرحمانية ومجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة ومجلس مدينة دبا الحصن ومجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد ومجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء ومجلس منطقة الحمرية ومجلس ضاحية حياوه ومجلس ضاحية الصبيحية في خورفكان في توزيع المير الرمضاني على الأسر المستحقة وفق الإجراءات المتبعة.

ومما يجدر ذكره أن مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء باشر في توزيع المير الرمضاني كأول فعالية ينفذها بعد انضمامه إلى قاطرة مجالس الضواحي العاملة في إمارة الشارقة في ظل توسع الدائرة بإنشاء المجالس في مختلف المدن والمناطق وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز تواجد الضواحي والقيام بأعمالها في خدمة المجتمع.

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