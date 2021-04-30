«خيرية الشارقة» تعتمد توزيع 1000 وجبة إفطار صائم للعمال

المصدر: الشارقة- وام

اعتمدت جمعية الشارقة الخيرية توزيع 1000 وجبة إفطار صائم للعمال، بالتعاون مع الشارقة لإدارة الأصول، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، تقديراً لما تقدمه هذه الفئات من عطاء يومي وجهد كبير، للحفاظ على نظافة واستدامة البيئة المحيطة، وباعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية، التي تشهدها الدولة.

وأكدت عائشة الحويدي مديرة إدارة التطوع وخدمة المجتمع بجمعية الشارقة الخيرية أن الجمعية تحرص على الاحتفال بهذه المناسبة، التي تمثل لافتة شكر وعرفان لفئة العمال نظير ما يبذلونه من جهود ملموسة ومهمة في مسيرة التنمية وركيزة التقدم والنهضة لهذا أصبح تكريم العمال وتقدير جهودهم وعطائهم واجباً على كل دولة من دول العالم، وعلى كل مؤسسة من المؤسسات.

وبدورها تقوم جمعية الشارقة الخيرية بالاحتفاء بهذا اليوم، ضمن المسؤولية المجتمعية، وترسيخ مبادئ احترام قيمة العمل والتوعية بالقيم الإنسانية الأصيلة، وهو النهج الذي أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعززته قيادتنا الرشيدة.

يشار إلى أن جمعية الشارقة الخيرية تحرص على مساعدة العمال، من خلال رؤيتها الخيرية، وضمن برامج المشاركات المجتمعية، حيث تم تنفيذ مبادرة الحقيبة الشتوية مطلع فصل الشتاء، والتي استهدفت توفير الملابس والأغطية لأكثر من 2500 عامل، إلى جانب تيسير حملات العمرة، خلال السنوات الماضية، وكذلك إطلاق المخيمات الطبية، في مناطق متفرقة عدة بإمارة الشارقة خلال السنوات الماضية، والتي وفرت باقة من الفحوصات الطبية المجانية للعمال.

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