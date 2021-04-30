انطلاق أعمال لجان تحكيم مشاريع جائزة الشارقة للاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، عن انطلاق أعمال لجان تحكيم مشاريع الدورة التاسعة لجائزة الشارقة للاستدامة لفئة المدارس الخضراء والجامعات للعام 2020- 2021.

بدأت اللجنة أعمالها في مشاريع فئة الجامعات المشاركة في الدورة التاسعة للجائزة في كل من مجال تصميم نموذج لحلول بيئية مستدامة لقضايا بيئية ملحة، ومجال البحث العلمي بنوعيه التطبيقي والتقييمي، ومجال التصميم المعماري المستدام في المباني، ومجال التطبيق الذكي على الهواتف الذكية، ومجال التصوير الضوئي، ومجال إنتاج فيلم بيئي، وقد بلغ عدد المشاركين من مختلف التخصصات والكليات 257 طالباً وطالبة.

كما بدأت أعمالها في مشاريع فئة المدارس الخضراء، التي شارك طلبتها وأفراد الهيئة التعليمية فيها، وغطت المجالات التالية: مجال ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه، ومجال المشروع البيئي التطبيقي المستدام ومجال المبتكر البيئي، ومجال أفضل مبادرة بيئية في الذكاء الاصطناعي، ومجال الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة، ومجال إنتاج فيلم بيئي قصير، ومجال المدرسة الخضراء.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: تتكون لجان التحكيم لمشاريع فئة الجامعات من أعضاء من ذوي الخبرة الطويلة في التحكيم، ومن ذوي الاختصاصات المختلفة، التي تتعلق بمجالات الجائزة من أفراد الهيئة الأكاديمية من كل من جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكلية الأفق الجامعية، واتحاد المصورين العرب.

وأضافت: إن لجان تحكيم مشاريع طلبة المدارس تتألف من أعضاء من ذوي الخبرة في التحكيم، من كل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وجمعية حماية اللغة العربية ومجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار.

وأشارت إلى أنه مراعاة للظروف والتزاماً بنهج الدولة بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة، بما يخص الظروف الاستثنائية الراهنة حول فيروس «كورونا» المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، فإن آلية تقييم المشاريع ستتم إلكترونياً كونها خطوة أولى، ومن ثم سيتم عقد لقاءات افتراضية على منصات التواصل الافتراضي المعروفة مع الطلبة المرشحين للفوز.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز مفهوم البيئة الخضراء المستدامة، وتكمن أهمية إطلاقها في إيجاد بيئة خضراء مستدامة، وإشراك ودعوة طلبة المدارس والجامعات إلى وضع تصوراتهم من مشاريع وأفكار وأنشطة مستقلة، للارتقاء ببيئتهم وتحقيق بيئة خضراء مستدامة ذات مواصفات بيئية معمول بها عالمياً.

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