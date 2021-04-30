سوق الجبيل بالشارقة.. تنوع المنتجات يضفي متعة على التسوّق

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

يتمتع سوق الجبيل بموقع استراتيجي وإطلالة خلابة على البحر، إلى جانب ما يضمه من مرافق وتسهيلات توفر بيئة رحبة ومريحة، وهو ما شكل عنصر جذب للسياح والزوار القادمين إلى الشارقة والمناطق الأخرى، بهدف التسوق من المنتجات الطازجة من خضراوات وفواكه التي يزخر بها السوق .

والتي تضفي متعة لزوار السوق، إضافة إلى مزادات الأسماك التي يتم تنظيمها يومياً، فيكتشف الزوار متعة تسوق وشراء المنتجات الطازجة المحلية والمستوردة من دول عديدة، ضمن أجواء نظيفة ومنظمة وصحية متخذ فيها كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي (كوفيد 19)، كما يعد السوق وجهة عائلية ترفيهية، هذا ما كشفته زيارة (البيان) للسوق.

(البيان) زارت سوق الجبيل ورصدت إقبال الزوار وأهم الإجراءات الاحترازية، والتقت المهندس حامد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول، والذي أكد أن كافة المنتجات من الخضراوات والفواكه متوافرة بالسوق، سواء أكانت محلية أم مستوردة، الأمر الذي ساهم في استقرارها وبالتالي ضبط الأسعار نتيجة للوفرة فيها.

كما أن عدد الزوار للسوق في الربع الأول من العام الجاري 2021 بلغ مليون زائر، مبيناً أن سوق الجبيل يحوي 3 أقسام، وهي الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، كما أن هناك خطة لتطوير الخدمات في السوق بكافة الأقسام، إضافة إلى زيادة أعدادها.

لافتاً إلى أن هناك رقابة على تلك السلع التي تدخل السوق من قبل مختصين ومفتشين من دائرة البلدية، إضافة إلى الجولات التفتيشية اليومية وعلى مدار ساعات عمل السوق، كما أن أسعارها مناسبة لكافة أصحاب الدخول، وأن هناك التزاماً من قبل الزوار بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم وضعها.

3 أقسام



ولفت إلى أن السوق يحوي 3 أقسام تتوفر بها 266 محلاً بالسوق، منها 114 محلاً للخضراوات و40 منها مخصصة للتمور و3 محلات للعسل و5 محلات للأغذية والعصائر ومحلان للأجبان، كما أن إدارة السوق اتخذت سلسلة من الإجراءات المشددة التي تنسجم وقرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المختصة في إطار الإجراءات الوقائية الاستباقية من «كوفيد 19».

وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

مبيناً أنه تم تعقيم كافة عربات التسوق، وإجراء الفحوص الدورية صباحاً ومساء للتأكد من سلامة العاملين في السوق، إضافة إلى الحملات التوعوية الخاصة بالمرض وكيفية أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتوعيتهم بما يجب القيام به تماشياً مع ما يصدر من الجهات الصحية المختصة، كما أنه تم تعقيم ممرات السوق بصورة مستمرة.

كما توجد كاميرات لقياس الحرارة بالنسبة للمتسوقين، والهدف تسوق آمن وسلس، إضافة إلى ضبط أعداد زائري السوق.

مصانع

وأوضح الزرعوني أن الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً لكافة المواطنين والمقيمين، كما أن كافة الموانئ مفتوحة وعملية الاستيراد والتصدير تجري بصورة طبيعية.

كما أن مصانع الأغذية داخل الدولة تعمل بصورة جيدة، وكذلك المطاحن متوفرة، كما أن وزار الاقتصاد تعمل على تأمين كافة احتياجات المستهلكين، لافتا إلى أن معظم الخضراوات يتم الحصول عليها من المزارعين المحليين من الدولة، إضافة إلى أصناف مستوردة من العديد من دول العالم.

ولفت إلى أنه منذ إنشاء السوق تم التركيز على التنافسية وتوفير السلع ذات القيمة الغذائية الجيدة سواء من الأسماك أو الخضراوات أو الفواكه، كما توجد مراقبة دائمة على السوق تشمل مراقبة محال بيع الفواكه والخضراوات من المفتشين الصحيين للتأكد من مدى صلاحية ما يعرض من تلك المنتجات حفاظاً على صحة المتسوقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز