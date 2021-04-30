مستشفى حمدان بن راشد الخيري سيحدث فارقاً لرعاية مرضى السرطان

المصدر: دبي - البيان

أعرب أعضاء مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن خالص التقدير لمبادرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإعلان سموه إنشاء مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان بدبي كأول مستشفى من نوعه لعلاج مرضى السرطان في دولة الإمارات مجاناً، وأكدوا أن المستشفى سيحدث فارقاً كبيراً في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

وأكد عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي للجائزة، أن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان يعتبر استكمالاً لنهج المغفور له بإذن الله صاحب الأيادي البيضاء والذي ترك إرثاً خالداً في الخير والعطاء الإنساني.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة: إن المستشفى تعتبر صرحاً طبياً ضخماً، وسوف يكون منارة للبحث العلمي وبارقة أمل لمرضى السرطان من غير القادرين من خلال توفير أحدث العلاجات وأفضل كوادر في القطاع الصحي.

جودة

وأضاف: «أتوقع أن يحدث المستشفى فارقاً كبيراً في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وإنقاذ أرواحهم، خاصة أن مرض السرطان يعد السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم، والمسؤول عن نحو 10 ملايين حالة وفاة سنوياً، ويُعد اللجوء للمستشفى في المراحل المتأخرة من المرض وعدم إمكانية الحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب أمر منتشر، خاصة بين غير القادرين».

يذكر أن جائزة حمدان الطبية عملت على مدار أكثر من 20 عاماً بتوجيهات من المغفور له حمدان بن راشد آل مكتوم، على إثراء البحث العلمي ودعم البحوث الطبية، خاصة في مجال الأورام.

وقد تناولت الجائزة علاج الأورام الخبيثة موضوعاً لجائزة حمدان للبحوث المتميزة في الدورة الخامسة 2007-2008، وتعمل الجائزة على مواصلة رحلة العطاء تحقيقاً لرؤية المغفور له في تكريم العلماء في كل مكان وإثراء مجال البحث العلمي في الدولة والارتقاء بالقطاع الصحي.

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