جائزة عجمان للقرآن الكريم تختتم دورتها الـ 14

المصدر: عجمان - وام

شهد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان الحفل الختامي لجائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الرابعة عشرة 2020 والذي أقيم الليلة قبل الماضية في فندق سراي عجمان.

حضر الحفل الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الإتحادي وطارق عبدالله العوضي نائب مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وحسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم وأصحاب الفضيلة الشيوخ و شركاء المركز والطلبة الفائزون بالجائزة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات عطرة من القرآن الكريم.. ثم ألقى راعي الحفل كلمة قال فيها: «إن القرآن العظيم حياة القلوب ونورها وهو مصدرعزنا وفخرنا، من هنا وبفضل الله انطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم ليكون منارة لكتاب الله تعالى من خلال تطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة اليوم بفضل جهود الصادقين والمخلصين من القائمين عليه».

وأضاف الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي أن المركز لم يصل إلى ما وصل إليه من إنجازات ومراحل متقدمة إلا بفضل الله أولاً ثم بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حتى وصلنا إلى ما وصل إليه المركز اليوم من مستويات مشرفة.

وقال: «نشهد اليوم حصيلة عمل مثمر ودؤوب تكاتفت على أدائه نفوس وهمم عالية لذا فعلينا أن ننسب الفضل إلى أهله والشكر موصول لفريق العمل في جائزة عجمان للقرآن الكريم في الدورة الرابعة عشرة».

ودعا الله عز وجل أن يوفق المسلمين جمعياً للقيام بحق هذا القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على أحكامه وأخلاقه، وأن يجزي القائمين على المركز الأجر والمثوبة.

من جهته تقدم طارق عبدالله العوضي - في كلمته - بالشكر والعرفان إلى راعي ومؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على دعمه السخي واهتمامه ورعايته لكتاب الله عز وجل.

وأشاد بالاهتمام والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لجميع فعاليات وأنشطة ومسابقات الجائزة منذ انطلاقتها قبل 14 عاماً مما كان له الأثر في النجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات السابقة.. كما تقدم بالشكر إلى راعي الحفل لتشريفه ورعايته الكريمة للحفل.

وأكد العوضي أن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن انطلق ليكون رائداً ومبتكراً في خدمة كتاب الله تعالى وليحقق الإنجازات باستمرار رغم التحديات والصعوبات.. مشيداً بجهود الرعيل الأول الذين جعلوا من هذه الجائزة واقعاً متميزاً وعملاً رائداً ومن جاء بعدهم وكل من سيأتي ليضيف إلى هذا الصرح الذي يميز إمارة عجمان ويبقيها كالشعلة المضيئة.

وأشار إلى أن الجائزة هي من أهم حقول التنافس لأهل القرآن على مستوى الدولة وينتسب لها الآلاف سنوياً لتصقل مهاراتهم وتزيد شغفهم بالقرآن وعلوم تلاوته.

من ناحيته قال الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمي إن تكريم أهل القرآن من الحفظة والعاملين في خدمته فضل من الله عز وجل وتوفيقه حيث يوفق من شاء من عباده للعناية بالقرآن الكريم وخدمة علومه وتكريم حفظته.

وأضاف إن دعم ورعاية ومساندة قيادتنا الرشيدة وحرصها على تكريم حفظة القرآن الكريم والعاملين في خدمته له أبلغ الأثر في تحفيز الجميع للاستمرار في هذا الطريق المبارك.. مشيداً بجهود القائمين على المركز وحسن تنظيمهم لجائزة عجمان للقرآن الكريم وحرصهم على أن يسير بخطى واثقة لتحقيق رؤية صاحب السمو حاكم عجمان الطموحة في المركز بأن يكون منارة عالمية في خدمة القرآن.

وكرم راعي الحفل شركاء مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم والجهات المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى والفائزين في الجائزة.

وقال حسين محمد الحمادي إن الجائزة أتمت هذا العام 14 عاماً منذ انطلاقتها وفي هذه الأيام المباركة نتوج الفائزين فيها، والتي ينظمها مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم.. مشيراً إلى حرص المركز منذ تأسيسه على بذل الجهود وأقصى الطاقات لتحويل رؤيته إلى واقع ومستوى تنافسي نفخر به في خدمة كتاب الله.

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