بلدية دبي: 99 % التزام المؤسسات بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 3322 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أمس الأول، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2311 مؤسسة، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية للمؤسسات 99%.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن بلدية دبي حول الرقابة على المؤسسات، تم إغلاق مغسلة ومركز لياقة بدنية بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية وعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، كما تم مخالفة مؤسستين وتوجيه 19 تنبيهاً.

متابعة

ويحرص مفتشو بلدية دبي خلال الجولات الرقابية على التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، وتشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام.

كذلك التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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