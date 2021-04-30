10 فرق فائزة بالدورة الـ4 من حاضنة «معاً» الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية -معاً أمس عن الفرق العشرة الفائزة بالدورة الرابعة من حاضنة معاً الاجتماعية، الهادفة إلى تطوير الأفكار المبتكرة لرواد الأعمال الاجتماعيين وتحويلها إلى مشاريع مستدامة لحماية البيئة ومواردها في إمارة أبوظبي.

وتم إطلاق الدورة الرابعة لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تقليل النفايات وخفض استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ولتعزيز السياحة البيئية المستدامة في أنحاء إمارة أبوظبي. ومن المشاريع الفائزة في البرنامج تطبيق يتيح للعملاء شراء سلع بأسعار مخفضة من المتاجر الكبرى ومواد بناء صديقة للبيئة يمكن استخدامها كبديل عن البلاستيك والإسمنت.

كما تتضمن المشاريع الفائزة جهازاً يُقدم بيانات تفصيلية للبحّارة عن الأنواع المهددة بالانقراض والمناطق المحمية وبرنامجاً للكشف عن مرافق فرز النفايات لاستخراج العناصر القابلة لإعادة التدوير ومراقبة توصيف النفايات.

تم اختيار الفرق العشرة الفائزة من بين 244 طلباً مقدماً من مختلف أنحاء العالم للانتساب للدورة الرابعة من حاضنة معاً الاجتماعية، التي تركز على موضوع البيئة على اعتبارها من الأولويات الاجتماعية الملحة في أبوظبي.

ووفقاً لإحصائيات هيئة البيئة - أبوظبي التي أبرمت هيئة معاً شراكة معها، يتسرب كل عام نحو 13 مليون طن من البلاستيك إلى المحيطات، وبلغت كميّة النفايات الصلبة المولّدة في إمارة أبوظبي نحو 9.8 ملايين طن.

ستعمل الفرق التي يمثلها 24 فرداً من رواد الأعمال الاجتماعيين الموهوبين من دول مختلفة شملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان ومصر والسويد، على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة في إطار برنامج حاضنة معاً الاجتماعية من خلال تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقدم خدمات اجتماعية تحدث أثراً إيجابياً على البيئة ومواردها.

يهدف برنامج حاضنة معاً الأول من نوعه على مستوى المنطقة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية الملحة في إمارة أبوظبي، فضلاً عن دوره الرائد في تنمية القطاع الثالث في الإمارة من خلال توفير الدعم اللازم للمنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام للمساهمة في بناء مجتمع متماسك متعاون ونشط.

وخلال الأشهر الثلاثة ستطور الفرق أفكارها المبتكرة ليتم تحويلها لمشاريع اجتماعية ذات عائد اقتصادي، وستحصل الفرق على التمويل القائم على الإرشاد والتوجيه، فضلاً عن توفير المساحات المكتبية للعمل وإتاحة الفرصة للتواصل مع المستثمرين لاكتساب الخبرة.

وبهذه المناسبة صرحت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «برهن برنامج حاضنة معاً الاجتماعية دوره الرائد في استقطاب رواد الأعمال الاجتماعيين الطموحين، إذ تلقت الهيئة في الدورة الرابعة أكثر من 240 طلباً مقدماً من دول مختلفة شملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والسويد وروسيا وهولندا، وهذا مؤشر يدل على الاهتمام المجتمعي المتزايد بمجال ريادة الأعمال واعتماده خياراً مهنياً ووظيفياً».

وتابعت: «شهدت الدورة الرابعة تلقي العديد من الأفكار المبتكرة من قبل رواد الأعمال الاجتماعيين الجدد، وكانت تماثل الدورات السابقة بزخمها وجودتها. خضعت عملية الاختيار لمعايير دقيقة لاتخاذ القرار النهائي في تعيين الفرق العشرة الفائزة التي نثق بدورها في إحداث أثر إيجابي ينعكس على البيئة ومواردها الطبيعية في إمارة أبوظبي خلال الوقت الحاضر وفي المستقبل».

من جانبها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «إن حاضنة معاً الاجتماعية هي المنصة المثالية لتحفيز وتشجيع رواد الأعمال الاجتماعيين على تقديم أفكارهم الحائزة على جوائز. وهذه الدورة الرابعة من حاضنة معاً الاجتماعية والمخصصة للبيئة تثبت أن وعي المجتمع حول هذا الموضوع المهم مرتفع للغاية. كل الأفكار كانت مبتكرة وخلاقة ورائدة وهذا هو المطلوب. بالتعاون مع معاً نتطلع إلى العمل مع جميع الفائزين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة لحماية البيئة».

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