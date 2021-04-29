66.5 مليوناً قدمتها خيرية الفجيرة للأعمال الخيرية والإنسانية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن الجمعية قدَّمت حزمة أعمالها الخيرية والإنسانية العام الماضي بتكلفة 66.5 مليون درهم، استفاد منها 814,762 شخصاً بنسبة زيادة بلغت 14% عن العام السابق.

وقال، إن الأعمال التي نفذتها الجمعية برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، غطت جميع المشاريع الخاصة بالطلبة والمرضى والأسر المتعففة والكفالات وأصحاب الهمم والأيتام ودعم الأسر المنتجة، إلى جانب دعم المبادرات والصناديق الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الخديم، ومحمد علي الملا نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.



دعم التعليم



وأكد الرقباني، مساهمة الجمعية في دعم طلبة مدارس التعليم العام والجامعات، وبلغت كلفة برامج التعليم مجتمعة العام الماضي 12.597 مليون درهم، شملت المساعدات العينية والمالية، وتنظيم دورات رفع المستوى الدراسي، التي تُمكن الطلبة وأصحاب الهمم المستحقين للمساعدة من رفع مستواهم الدراسي ضمن برنامج «دعم التعليم» بالجمعية أبرزها توزيع ألفي جهاز كمبيوتر محمول «لابتوب» وجهاز لوحي «آيباد» على الطلبة منذ بداية جائحة كورونا لمساعدتهم في تلقي التعليم «عن بُعد»، إلى جانب تسديد الرسوم الدراسية لأكثر من 800 طالب مستحق للمساعدة بالجامعات ومراحل التعليم العام.



تطورات وتحديات



وأشار الرقباني إلى أن عام 2020 شهد تطورات وتحديات كبرى واجهتها إدارة الجمعية، وبذلت جهوداً كبيرة لتقدم المساعدات الطارئة تحت إجراءات وتدابير احترازية مشددة، كما استحدثت مبادرات تخدم الفئات المستحقة للمساعدة ممن تأثروا بفيروس «كوفيد 19»، وتسعى الجمعية دائماً لفتح آفاق جديدة مع الشركاء، لافتاً إلى أن ما تم إنجازه كان نتيجة للجهود المتضافرة من أصحاب الخير ومن فريق عمل الجمعية، وتطبيقاً للتوجيهات السامية من القيادة الحكيمة ومجلس الإدارة.

وعليه اطلع المجتمعون على تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن الأنشطة الخيرية للعام 2019 وعام 2020 م، واستمعوا لتفاصيل أهم الأنشطة والمبادرات والإنجازات التي قامت بها الجمعية في العام الماضي.



انتخاب مجلس إدارة جديد



وتم خلال الاجتماع عرض التقرير المالي عن سنة 2019 / 2020 واعتماد الموازنة المالية التقديرية لعام 2021، ثم تلى ذلك انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية مكون من عدد 9 أفراد لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ 28/04/2021.

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