145مشاركاً في مسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم في دورتها الـ14

المصدر: الذيد - البيان

شارك 145 متسابقاً مع بدء اختبارات مسابقة الذيد للقرآن الكريم الرمضانية في دورتها الرابعة عشرة والتي ينظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي سنوياً بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بحكومة الشارقة مكتب المنطقة الوسطى عن بدء اللجنة المكلفة بتحكيم المسابقة.

وتحظى المسابقة لهذا العام بتقاطر 145مشاركاً للمنافسة في فئات الجائزة التي باتت تمثل وجهة لكافة الراغبين في الحفظ والتجويد في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

ويشار إلى أن المسابقة تقام (عن بعد) من خلال استلام المشاركات المصورة بالواتس اب بسبب الجائحة.

وتتكون المسابقة من ثلاث فئات الأولى وفقاً للأعمار من خمس سنوات وحتى عشر سنوات والتلاوة من صفحة واحدة من الأجزاء 30-26

والثانية مخصصة للأعمار من أحد عشر عاماً وحتى خمسة عشر والتلاوة من صفحة واحدة من الأجزاء من 25-21والفئة الثالثة من السادسة عشرة وحتى العشرين والتلاوة من صفحة واحدة من الاجزاء20-15.

وتتركز آلية عمل المسابقة في دورتها الحالية في إتاحة المشاركة من خلال تسجيل مادة مرئية للمشارك يبدأ بذكر اسمه كاملاً مع العمر ثم يتلو صفحة كاملة من القرآن الكريم حسب الفئة المشارك فيها ويرسل معها صورة لبطاقة الهوية الإماراتية.

مود مرئية

وفي هذا الإطار، بدأت لجنة التحكيم بالاطلاع على مود المرئية المقدمة من المشاركين والتي تتضمن تلاواتهم وذلك بعد أن قام نادي الذيد الثقافي الرياضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم المسابقة وتضم حميد عبدالله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي رئيساً للجنة وعضوية خليفه مبارك بن دلموك رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بالنادي وصالح عبيد بالليث مدير فرع مكتب الوسطى لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي للنادي.

وأكد حميد عبدالله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي رئيس اللجنة المشرفة على المسابقة على نجاح المسابقة في كل عام وتواصلها للعام الرابع عشر على التوالي في ظل الإقبال عليها ورغبة الأبناء للمشاركة في فئاتها لاسيما خلال شهر رمضان الكريم.

بدوره، أفاد سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي بأن النادي خصص المسابقة ونظمها باستخدام الوسائط الحديثة لمراعاة الظروف الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضح أن المسابقة خصصت عن بعد لإتاحة الفرصة للمشاركين من منازلهم عبر التسجيل المرئي وكانت متاحة للمواطنين والمقيمين وجرى تخصيص جوائز مالية قيمة وسيتم إعلان النتائج خلال شهر رمضان الكريم.

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