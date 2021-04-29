توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 16:15 والمد الثاني عند 02:59 والجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 20:45 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ، يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند 12:36 والمد الثاني عند الساعة 23:45 والجزر الاول عند الساعة 18:22 والجزر الثاني عند الساعة 06:31 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 27 70 25

دبــي 36 29 65 20

الشارقة 37 24 70 25

عجمان 36 28 70 30

أم القيوين 37 24 70 35

رأس الخيمة 36 25 80 35

الفجيرة 36 28 80 30

العين 37 25 65 15

ليوا 38 24 55 15

الرويس 35 26 60 20

السلع 36 27 60 25

دلما 32 28 65 40

طنب الكبرى 33 25 70 45

طنب الصغرى 33 25 70 45

أبو موسى 33 25 70 45 .

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