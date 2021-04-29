عمومية «متلازمة داون» تجدد لإدارتها

المصدر: دبي - البيان

باركت الجمعية العمومية العادية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون استعدادات الجمعية لاستضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021 برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 16- 18 نوفمبر المقبل، واعتمدت «العمومية» في اجتماعها، أول من أمس، عن بعد وبحضور أحمد الخديم، نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، التقريرين الإداري والمالي والميزانية التقديرية وخطة العمل لعام2021، وانتخبت وبالتزكية مجلس إدارة لدورة جديدة لمدة سنتين ضم: الدكتورة منال جعرور، نوال آل ناصر، المهندس أسامة الصافي، عالية درويش، يونس الملا، منى الحداد، وصفية الصافي.

وعمل مجلس الإدارة خلال الدورة الماضية على تحقيق التوجهات الاستراتيجية للجمعية والتي تضمنت تقديم خدمات التأهيل والدمج لذوي متلازمة داون شملت الخدمات العلاجية المساندة والفصول التأهيلية التعليمية وبرنامج المناصرة الذاتية والأنشطة الرياضية والفنية، أما فيما يتعلق بدعم الأسر فقد تم تنظيم العديد من البرامج والفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، وفي مجال تطوير الخدمات تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجهات، بالإضافة إلى إقامة وحضور دورات تدريبية وورش عمل للإداريين والفنيين وأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين.

وقد كان للتوعية المجتمعية نصيب حيث تم الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون من خلال تنظيم حملات توعوية عن كوفيد 19 وحملة أكتوبر شهر التوعية العالمي بمتلازمة داون تحت شعار «معاً لتحرير القدرات الكامنة» وتوعية وتدريب عملي لعدد من طلبة الجامعات، بالإضافة إلى المشاركة بالفعاليات الوطنية، كما شاركت الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لذوي متلازمة داون عن بُعد والتي هي أول دولة عربية عضو فيها.

واقترح العضو الإعلامي عبد الرحمن نقي تسمية يوم 6 سبتمبر من كل عام ذكرى تأسيس الجمعية في 2006 باليوم الإماراتي لمتلازمة داون لدعم برامج التوعية المجتمعية بمتلازمة داون.

وأثنى أعضاء الجمعية العمومية على جهود العاملين في الجمعية والمتطوعين الذي أسهم في تحقيق أهدافها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمثلت في جائحة كورونا.

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