شركة النصر للمقاولات تتبرع بمليون درهم لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: وام

تبرعت شركة " النصر للمقاولات ذ م م" بمبلغ مليون درهم لحملة "100 مليون وجبة"، وهي الحملة الإنسانية الأكبر في المنطقة، من أجل إطعام الطعام في 30 دولة في آسيا و أفريقيا و أوروبا و أمريكا الجنوبية خلال شهر رمضان المبارك.

يوفر المبلغ الذي تبرع به المهندس صيداوي، مؤسس شركة النصر للمقاولات ورئيس مجلس إدارتها مليون وجبة طعام للمحتاجين، ضمن الحملة التي تساهم في إغاثة المحتاجين بالدعم الغذائي المباشر الذي يدعم التصدي للجوع وسوء التغذية.

وأطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حملة "100 مليون وجبة" بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية في عدد من الدول العربية، وبالتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحاكي تبرع شركة النصر مساهمات من أفراد ورجال أعمال وشخصيات ومؤسسات وشركات وجمعيات في حملة "100 مليون وجبة"، حتى بعد تحقيق الحملة هدفها كاملا في الأيام العشرة الأولى على انطلاقها وبدئها بتوزيع الطرود الغذائية في عدد من الدول، إذ أن كلفة كل وجبة طعام تبلغ درهما واحدا، بصيغة طرود غذائية تصل إلى معوزين وفقراء وذوي دخل محدود في مجتمعات فقيرة وهشة، طوال رمضان، ترجمة للعطاء الذي يميز الشهر الفضيل.

وأعرب المهندس صيداوي عن سعادته بالمساهمة وقال : "شهر رمضان الكريم يدعونا إلى العطاء وتجسيد قيمه الإنسانية ومعانيه، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" حافز لكل إنسان لأن يقف إلى جانب أخيه الإنسان، وهي ليست غريبة عن مسار سموه في دولة الإمارات التي تنهج العمل الإنساني وتمد يد العون لجميع الشعوب فضلا عن إتاحتها البيئة المناسبة لرجال الأعمال والشركات للاستثمار، بما يسهم في تطوير الدولة، ويحقق الأمان والازدهار".

ولبى المساهمون النداء الإنساني لحملة "100 مليون وجبة" كشركات وأفراد ومؤسسات بالمئات في القطاعين الخاص والعام في دولة الإمارات.

وما زال المجال متاحا، حتى نهاية شهر الخير، أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال في الإمارات، والدول المشمولة بالحملة، للمشاركة في حملة "100 مليون وجبة"، من خلال التبرع بدرهم واحد على الأقل، على العناوين التالية الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، وعن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، ومن خلال إرسال كلمة "وجبة" باللغة العربية أو "meal" باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات.

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