إطلاق منصة الخدمة الذاتية بمركز إسعاد المتعاملين في "محمد بن راشد للإسكان"

المصدر: دبي - البيان

افتتح سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، منصة الخدمة الذاتية في مركز إسعاد المتعاملين بالمؤسسة بمنطقة أم الرمول بحضور فريق القيادة بالمؤسسة، وذلك دعمًا لتوجهات حكومة دبي وجهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة، وحرصاً من المؤسسة على إسعاد متعامليها بتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، وتحقيقاً لهدفها الاستراتيجي لتعزيز الاستجابة وإسعاد المتعاملين بتوفير قناة جديدة للتقديم على الخدمات.

واستمع قرقاش إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها المنصة من قبل رئيس قسم خدمة المتعاملين، ورئيس قسم العناية بالمتعاملين، وإلى أهم وأبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تحتوى عليها المنصة، والمميزات التي تتمتع بها الأجهزة.

كما اطلع على أبرز نتائج الخدمات حيث بلغ عدد الطلبات المستلمة الجديدة والمحدثة 4599 طلبا منها 2929 عبر القنوات الرقمية خلال العام 2020، وبلغ متوسط زمن الانتظار للمتعاملين في مركز إسعاد المتعاملين (4.22 دقائق)، ومتوسط زمن تقديم الخدمة ( 3.24 دقائق).

كما تم عرض أرقام وإحصائيات مركز الاتصال، حيث بلغ عدد المكالمات الواردة إلى المركز 86003 مكالمة لعام 2020، وبلغ متوسط مدة المكالمة (2.40 د) .

وأكد قرقاش على الاستمرار بالعمل على التحول الرقمي لكافة الخدمات واستكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الخارجية على مستوى الإمارة، بهدف تقليل الوثائق وإنجاز المعاملات بشكل أسرع وأسهل الأمر الذي سينعكس إيجابا على تعزيز سعادة المتعاملين.

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