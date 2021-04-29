مساعدات غذائية من الإمارات إلى مصر وطاجيكستان

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على 46 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية مصر العربية، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية: «ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة». وأضاف أن هذه المواد الغذائية التي ترسلها الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل.

كما أرسلت الإمارات أمس طائرة مساعدات إلى طاجيكستان تحتوي على 50 طناً من المواد الغذائية، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات خلال شهر رمضان الكريم. وقال عمار البريكي القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى نور سلطان أن هذه المواد الغذائية التي ترسلها الإمارات إلى الأشقاء في طاجيكستان تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التضامن في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب .

وكانت الإمارات قد أرسلت طائرتي مساعدات طبية إلى طاجيكستان، في مايو وأكتوبر 2020، حملتا 22.5 طناً من المساعدات واستفاد منها 22.5 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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