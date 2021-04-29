أنور قرقاش: ازدهار وريادة السعودية في صالح الإمارات والعرب والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إنه من الضروري التوقف عند مضامين الحديث الشامل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لما يحمله من رسائل مهمة ورؤية متفائلة للسعودية الشقيقة، البلد المحوري والذي يشهد تغييراً جذرياً شاملاً ونهضة متجددة تعانق المستقبل.وأضاف عبر حسابه في«تويتر»:«توقفت ملياً عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية وأعجبني بشكل خاص ردّ الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحوّل وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقاً جديدة.. رؤية خيّرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق». وتابع: «في تناول الأمير محمد بن سلمان للسياسة الخارجية يبرز بشكل واضح الحرص على السيادة والاعتدال وتدعيم شراكات المملكة الواسعة ضمن نظام دولي ميثاقي.. بالتأكيد، إن ازدهار واستقرار وريادة السعودية هو في صالح الإمارات والعرب والمنطقة».

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