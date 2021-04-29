104 شهادات مهنية تخصصية لموظفي الحكومة الاتحادية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال شهري مارس الماضي وأبريل الجاري 104 شهادات مهنية تخصصية ضمن مبادرة الشهادات المهنية التخصصية لموظفي الحكومة الاتحادية «النخبة»، والتي أطلقتها الهيئة في مارس الماضي، بهدف تطوير وتعزيز مهارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال توفير شهادات وبرامج مهنية معتمدة، تقدمها جامعات ومعاهد تدريب محلية وعالمية، ضمن 20 عائلة وظيفية، وبأسعار تفضيلية وحصرية لموظفي الحكومة الاتحادية.وقالت ليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة: إن مبادرة الشهادات المهنية التخصصية «النخبة» تأتي تتويجاً للجهود المميزة التي تبذلها الهيئة في مضمار تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، بما يعزز قدرات وخبرات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ويمكنهم من تحقيق الرؤى والتوجهات والأهداف الاستراتيجية للحكومة بشكل عام، ومؤسساتهم على وجه الخصوص.

وأوضحت: «تهدف مبادرة الشهادات المهنية التخصصية في المقام الأول إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة لتحقيق الأهداف المؤسسية، والانطلاق نحو المستقبل، متسلحين بمهارات عالية وقدرات تخصصية، من خلال حصولهم على شهادات مهنية تخصصية معتمدة من جهات الاختصاص محلياً وعالمياً، حيث يتم تقديم هذه الشهادات المهنية،على مدار العام، عن طريق أفضل مزودي التدريب، ومعاهد وجامعات رائدة في كافة التخصصات ضمن 20 عائلة وظيفية، وبأسعار تفضيلية لموظفي الحكومة الاتحادية».

تفاعل لافت

وأشارت ليلى السويدي إلى أن مبادرة «النخبة» شهدت منذ إطلاقها في مارس الماضي تفاعلاً لافتاً من قبل موظفي الحكومة الاتحادية الراغبين بالاستفادة من الشهادات المهنية التخصصية المتاحة، حيث سجل العشرات من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية في أكثر من 70 شهادة مهنية وتخصصية ضمن «النخبة» من أصل 104 شهادات مهنية تم طرحها تحت مظلة المبادرة، 63 شهادة منها في أبريل، و41 في مارس الماضي.

وبينت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن تركيز الهيئة في هذه الآونة ينصب على توفير شهادات مهنية في مجالات تخصصية وعلمية ونادرة، من شأنها أن تُكسب موظفي الحكومة الاتحادية على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية قدرات ومهارات نوعية تمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل. من جانبها، ذكرت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في «الهيئة»، أنه تم إطلاق 63 شهادة مهنية جديدة لشهر أبريل، ضمن مجالات عدة، موزعة على 11 عائلة وظيفية هي: (المالية والمحاسبة، والموارد البشرية، والتدقيق والحوكمة، والصحة والسلامة، والتطوير المؤسسي، والتعليم، والتغير المناخي والبيئة، وإدارة البرامج والمشاريع، القانونية القضائية، والهندسية، وتقنية المعلومات).

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