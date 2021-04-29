19 مايو فتح مظاريف 10 مناقصات مشروعات لـ«الطاقة والبنية التحتية»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

حددت وزارة الطاقة والبنية التحتية يوم 19 مايو المقبل موعداً لفتح مظاريف طلبات المشاركين في 10 مناقصات طرحتها لمشروعات تشمل 5 مساجد، و4 منشآت صحية، فضلاً عن مصلى للعيد، وشملت إمارات: الفجيرة وأم القيوين ودبي والشارقة، فيما اشترطت الوزارة ألّا تقل قيمة الضمان البنكي عن 5% من قيمة العطاء لهذه المشروعات، وستطرح المناقصات إلكترونياً عبر الرابط service.moid.gov.ae.وتتضمن المشروعات الـ10 صيانة وإضافة لمبنى دار القضاء في أم القيوين، ومسجد الأولين في الفجيرة بمنطقة دبا الصناعية، وجامع القعقاع بن عمرو، في الفجيرة بمنطقة الغوب، وجامع عباد بن بشر في الفجيرة بمنطقة البدية، ومصلى العيد في منطقة الروضة بأم القيوين، ومركز نزوى الصحي بالشارقة، فضلاً عن صيانة مسجد خليفة بن عدي بالفجيرة بمنطقة ضدنا، ومستشفى الفجيرة، ومركز المحيصنة الصحي، والطب الوقائي في دبي. وتراعي الوزارة في إنشاء مشروعاتها تنفيذ معايير استدامة عالية المواصفات للارتقاء بجودتها وصيانتها، ومن بينها استخدام الطابوق الحراري، وإنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف.

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