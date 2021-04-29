"الوطني"يبرم أول مذكرة تفاهم افتراضياً

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب بجمهورية كولومبيا مذكرة تفاهم وتعاون، في سابقة برلمانية كأول مذكرة يبرمها المجلس الوطني الاتحادي افتراضياً في ظل ما يمر به العالم من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وذلك بهدف تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يواكب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ويعمّق الشراكة مع جمهورية كولومبيا المرتكزة إلى قيم وتوجهات عالمية ومصالح مشتركة ومتنامية، ويحقق نهج الدولة وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وإقامة شراكات مع مختلف دول وشعوب العالم.

وقع الاتفاقية كل من معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وخيرمان بلانكو رئيس مجلس نواب جمهورية كولومبيا بحضور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة الإماراتية الكولومبية وخوان ديفيد فيليز رئيس لجنة الصداقة الكولومبية الإماراتية بالإضافة إلى عدد من نواب لجنتي الصداقة في المجلسين وسالم العويس سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا وخايمي أمين هيرنان ديز سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة وبحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز