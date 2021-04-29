4581 جولة تفتيشية نفذتها «اقتصادية أبوظبي» خلال رمضان

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

نفّذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 4581 جولة تفتيشية ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية على مستوى الإمارة، خلال شهر رمضان المبارك، تم خلالها تحرير 533 مخالفة بحق منشآت مخالفة في أبوظبي والظفرة والعين، وشملت الجولات الميدانية التي تم تنفيذها في مناطق الإمارة الثلاث 4509 زيارات تفتيشية، و72 حملة متخصصة على المراكز والمنشآت التجارية لمراقبة الأسعار، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفصيلاً، نفذ قسم الرقابة والتفتيش التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 2023 زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى 31 حملة، حرر خلالها القسم 351 مخالفة في مدينة أبوظبي وحدها، كما نفذ القسم 985 زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى 14 حملة في منطقة الظفرة، وحرر خلالها 43 مخالفة.

تصفيات

كما نفذ 1095 زيارة، و16 حملة في مدينة العين، وحرر خلالها 70 مخالفة، وتضمنت المخالفات المحررة إجراء تصفيات أو تنزيلات أو حملات ترويجية أو عروضاً أو توزيع جوائز بدون تصريح، وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكني، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتعهد والتعاميم المقدم للدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنه، وعدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة، بشأن مقر المنشأة، ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو بدون الحصول على التصريح اللازم. واستهدفت الزيارات التفتيشية التأكد من امتثال المنشآت الاقتصادية للأنظمة والقوانين، وتوعية المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، والتأكد من توعية الجمهور عبر مكبرات الصوت في المراكز التجارية، ورصد التجاوزات، ومتابعة المنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بإصدار التصاريح الخاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات ومتابعة المولات والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المتبعة.

حماية

ونفذ قسم حماية المستهلك التابع للدائرة 154 زيارة تفتيشية بالإضافة إلى 5 حملات، وحرر خلالها 42 مخالفة، جميعها لفرض رسوم إضافية على المستهلك، واستهدفت الجولات الميدانية توعية منافذ البيع بضرورة الالتزام بتحديد الأسعار على المنتجات والسلع المباعة، وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية، والتأكد من عدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك، التأكد من التزام المنشآت التجارية بإصدار فواتير أو عقود باللغة العربية، والتأكد من التزام المنشآت بالأسعار المعلنة ومطابقة الأسعار على الرف مع صندوق الدفع، والتزام المنشآت بوضع الأسعار بشكل ظاهر على السلع والمنتجات، والتأكد من التزام المنشآت بالحصول على التصريح في حال وجود تنزيلات وعروض.

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