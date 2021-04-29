دعوة إلى الاعتدال في الطعام والشراب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ندوة علمية بعنوان «النظام الغذائي بين الضرورة والخطورة» وذلك ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني لضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقد شارك فيها عدد من العلماء الضيوف والمختصين، تناولوا خلالها عدداً من المحاور التي أثرت هذا العنوان.

تحدث في بداية الندوة عبر التقنية الافتراضية المرئية الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في جمهورية مصر العربية، عن الصحة ومقصد حفظ النفس، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تقرر مبدأ المحافظة على النفس والصحة وشرعت عدة أحكام لضمان سلامتها وعدم الإضرار بها انطلاقاً من قاعدة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، مبيناً أننا نجد في ديننا الكثير من القوانين والشرائع التي تستهدف حفظ كيان الإنسان سالماً معافى في بدنه وعقله.

وقال الدكتور حسان أبوعرقوب، مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بدائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية، إن النظام الغذائي هدي نبوي، فقد اهتم الإسلام بصحة الإنسان ورسم له خارطة غذائية في الطعام الشراب، وأشهرها حديث الأثلاث «ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه».

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