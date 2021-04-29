محاضرة في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية العالم السياسي الأمريكي المرموق البروفيسور إليوت أ. كوهين؛ الذي ألقى محاضرة افتراضية حملت عنوان «التجارب العملية مقابل الاجتهادات المبنية على أسس علمية في العلاقات الدولية»، وحضرها طلبة الأكاديمية وطاقمها الإداري والأكاديمي، وكذلك عدد من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ويشغل البروفيسور إليوت أ. كوهين منصب عميد كلية بول إتش نيتز للدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز في العاصمة الأمريكية واشنطن. وتأتي هذه المحاضرة لتكون الإضافة الجديدة إلى سلسلة المحاضرات والجلسات التي تواصل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تنظيمها عبر استضافة أبرز الأكاديميين، والدبلوماسيين، والشخصيات السياسية محلياً وعالمياً.

وناقشت المحاضرة الافتراضية للبروفيسور كوهين دراسة واقع ما يتخذه الدبلوماسيون من اجتهادات مبنية على أسس علمية في العلاقات الدولية، حيث ركز في طروحاته على ما تعتمده أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز؛ من منهجيات تعليمية غير تقليدية تستند إلى محاور عملية وواقعية يستفيد منها الدبلوماسيون العاملون في الميدان.

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