سقوط أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة في الدولة

المصدر: أبو ظبي: مصطفى خليفة - الفجيرة: عائشة الكعبي – تصوير: زيشان أحمد

سقطت، أمس، أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وأدت إلى جريان المياه في الأودية والجبال والسهول في عدد من المناطق الشمالية والشرقية، وأدت أحياناً إلى عرقلة السير في وادي كوب والطويين ودبا ومسافي ووادي الفاي والفرفار بالفجيرة، وكانت مصحوبة بالبرد في الحلاه، كما سقطت هبات غزيرة من الأمطار في دفنا برأس الخيمة ودبا الحصن في الشارقة والمرفا في منطقة الظفرة، والمنامة في عجمان والشويب والوقن والقوع والهير وشعاب الأشخر في العين.

أرصاد

كما سقطت أمطار غزيرة على شيص وسد رفيصة بالشارقة وجبل الظنة في منطقىة الظفرة، وشهدت مناطق عديدة في أبوظبي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على رزين والبدية وشرم والمرفأ وغنتوت ومنطقة المصفح ومدينة خليفة وجزيرة أبو ظبي والرحبة والسمحة والشوامخ وجزيرة السعديات والشهامة وطريق الشيخة سلامة بنت بطي وشرق مدينة زايد ووتيد في الظفرة، وكانت خفيفة على الخالدية والكورنيش والباهية ومشرف وشارع السلام والزعفرانة والقرم في أبو ظبي.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد استمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً مع تكون السحب الركامية الممطرة وانخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق، وكانت الرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع وجود السحب، وكانت مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج اضطرب أحياناً في الخليج العربي.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أهمية توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 20.8 درجة مئوية عند الساعة 3:15 فجراً، بينما سجلت أعلى درجة في دبا الفجيرة بواقع 43.9 درجة مئوية عند الساعة 12:15 ظهراً.

إلى ذلك، شهدت مناطق متفرقة من الفجيرة ومدن الشرقية، سقوط أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة.

وتعاملت شرطة الفجيرة مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث قامت بتكثيف الدوريات على مستوى الإمارة، وتنظيم عملية سير السيارات في الطرق المزدحمة لتفادي الاختناقات المرورية في ظل الأجواء الماطرة.

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