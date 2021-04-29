انطلاق «أنت مساهم في صناعة الأمل» لدعم «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي - البيان

انطلقت الحملة الرياضية «أنت مساهم في صناعة الأمل»، الأولى من نوعها بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ضمن مبادرة «المجتمع معنا» لجمع التبرعات لحملة «100 مليون وجبة»، التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وتقوم الحملة التي بادرت بها أمل ماجد المهيري، خريجة الدفعة الأولى من برنامج إعداد صناع الأمل ومؤسسة شركة 9714 سبورت للأنشطة الرياضية، على تنظيم سباق للجري يُمنح بموجبه جزء من رسوم كل مشترك في السباق لحملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإطعام الطعام للمحتاجين في 30 بلدًا حول العالم، خلال شهر رمضان المبارك.

وشارك في سباق الجري الذي أقيم في الفترة المسائية في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، 200 عداء من جنسيات وفئات عمرية مختلفة، وسط إجراءات احترازية صارمة فرضت اتباع الإجراءات الوقائية لضمان صحة الجميع وسلامتهم، والتي شملت خدمات الإسعاف والطوارئ. وتهدف حملة «أنت مساهم في صناعة الأمل» إلى إشراك المجتمع وتوعيته حول طرق التبرع الفعالة في حملة «100 مليون وجبة» وتحفيز الطلاب والمشاركين من رواد الأعمال الشباب للمساهمة بطرق خلاقة في التصدي لآفة الجوع في المجتمعات الأقل دخلاً.

مسؤولية شبابية

وقالت أمل ماجد المهيري: «استجبنا كشباب لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمساهمة في حملة 100 مليون وجبة. وقد قام الفريق المعني في شركة 9714 سبورت التي تأسست بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوضع أفكار جديدة ومبتكرة للمساهمة في الحملة الإغاثية من خلال المجال الرياضي».

وأضافت: «إلى جانب مبادرة «أنت مساهم في صناعة الأمل»، تم إطلاق حملة مصاحبة بعنوان «المجتمع معنا» من شركة 9714 سبورت لجمع التبرعات عبر رابط إلكتروني على منصة «يلا غيف» وتدفقت التبرعات خلال الساعات الأولى من إطلاق الحملة، مما سمح لنا بتأمين 80% من المبلغ المنشود حتى اللحظة».

تضامن

بدوره أكد رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات الدكتور مثنى غني عبدالرزاق أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الجوعى، يمكّن كافة شرائح المجتمع وفئاته من المساهمة في العمل الخيري والإنساني الهادف لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 30 دولة تغطيها الحملة التي تحدث فارقاً حقيقياً في حياة المحتاجين وترسيخ قيم التضامن المجتمعي والإنساني في الأزمات.

تحفيز

انطلقت مبادرة «المجتمع معنا» لتحفيز الشركات والمؤسسات والأفراد والعوائل والمجموعات الرياضية والفنية والثقافية والجاليات على المشاركة الفاعلة في حملة «100 مليون وجبة»، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التبرعات المالية. وتشرك المبادرة التي أُطلقت على منصة «يلا غيف» خريجي برنامج «إعداد صناع الأمل» كمتطوعين مشرفين لتأمين حسن سير المبادرة وبلوغها هدفها المنشود.

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