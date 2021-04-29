«موارد دبي» تناقش مع الدوائر الحكومية التحديات والحلول والابتكار والمستقبل

المصدر: دبي - البيان

التقى عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في اجتماعات مصغرة مع عدد من رؤساء إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي والمسؤولين فيها لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه الموارد البشرية، والحلول والمقترحات، والمستقبل والابتكار.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن هذه الاجتماعات المصغرة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اللذين يضعان تنمية رأس المال البشري الإماراتي، وتمكين الكفاءات الوطنية في مقدمة الأولويات، باعتبار أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للتنمية الشاملة المستدامة، هذا بالإضافة إلى ضرورة تواجد المسؤولين في ميدان العمل والتواصل المباشر مع المتعاملين وأصحاب المصلحة.

تنسيق

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي بهدف تطوير وتخطيط رأس المال البشري، والتعرف على احتياجات سوق العمل، وتطوير برامج وسياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي، وتطوير البرامج التوجيهية لأبناء الإمارات لزيادة نسبة التوطين.

وأضاف أن الهدف من عقد الاجتماعات المصغرة بين الدائرة والمعنيين في دوائر حكومة دبي هو فتح قنوات التواصل مع مديري الموارد البشرية ورؤساء الأقسام، للوقوف على التحديات التي تواجه كل دائرة ووضع الحلول المناسبة لها، والتعرف على رؤيتهم المستقبلية للموارد البشرية في دبي، ومستقبل الوظائف، والابتكار في قيادة العمل الحكومي.

وأوضح الفلاسي، أن أبواب الدائرة مفتوحة دائماً، ومكاتب مسؤوليها مشرعة للجميع، وأن القلوب مفتوحة والآذان صاغية تستمع للجميع خدمة للعنصر البشري في دبي.

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