«صحة دبي» تستحدث مركزاً متخصصاً لغسيل الكُلى في البرشاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي بدء تشغيل مركز غسيل الكلى في منطقة البرشاء اعتباراً من منتصف مايو المقبل، فيما أبرمت الهيئة عقد شراكة مع مجموعة «ميديكلينك إيست مانيجمنت سيرفسز»، يقضي بتولي المجموعة عملية إدارة وتشغيل المركز، ضمن المعايير والشروط المعتمدة المتفق عليها التي تستهدف توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية وأعلى خدمات الجودة للمرضى.

جاء عقد الشراكة ضمن المناقصة العامة التي سبق وأن طرحتها الهيئة، ضمن مساعيها الحثيثة وحرصها على منح القطاع الصحي الخاص دوره في أعمال التحديث والتطوير والتحولات النوعية التي تشهدها الساحة الطبية في دبي.

وقع العقد في مقر إدارة الهيئة، أمس عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعن مجموعة «ميديكلينك إيست مانيجمنت سيرفسز»، دافيد جون هادلي المدير العام للمجموعة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وعقب التوقيع قال الكتبي إن القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي للهيئة وله دوره الحيوي التطوير، وفي تحقيق أهداف وتطلعات دبي في الوصول لمستقبل صحي أفضل.

وأضاف: «للقطاع الصحي الخاص إمكانياته وخبراته، ومن المفيد إيجاد مساحة رحبة بينه وبين الهيئة لتبادل الخبرات والتجارب»، موضحاً أنه من هذا المبدأ الذي تؤمن به «صحة دبي» تم التعاقد مع مجموعة «ميديكلينك إيست مانيجمنت سيرفسز»، لتشغيل مركز غسيل الكلى.

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