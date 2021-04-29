«إسلامية دبي» تعلن عن الضوابط الاحترازية لإقامة صلاة التهجد في المساجد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن السماح بإقامة صلاة التهجد، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التراويح، وذلك لإقامة الشعائر الدينية في جميع أنحاء الإمارة، إذ تقرر تحديد مدة صلاة التهجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة، عند الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30 في جميع مساجد الإمارة، مؤكدة ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً، وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة، وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف.

وأوضحت الدائرة أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يشجع المصلين، خصوصاً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، أن يحيوا سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم، وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين، ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً، بإذن الله تعالى.

وتوجهت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يديم الصحة والعافية والأمن والأمان والسلام للأمتين.

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