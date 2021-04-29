«كهرباء دبي» تنظم فعاليات افتراضية احتفاءً بيوم الأرض العالمي

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي نشاطات وفعاليات افتراضية، بمناسبة يوم الأرض العالمي 2021 الذي أقيم هذا العام تحت شعار «تعافي الأرض»، للتأكيد على أهمية تبنّي الممارسات المستدامة للمساهمة في تعافي الأرض والحفاظ على مواردها.

وتنظم الهيئة العديد من البرامج والمبادرات البيئية وحملات التوعية على مدار العام لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة مستدام، وإشراكهم في دعم الجهود الوطنية والعالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وظاهرتي التغير المناخي والاحتباس الحراري.

ودعت الهيئة الجمهور للتعبير عن صوتهم وتضامنهم مع الجهود العالمية للحفاظ على كوكب الأرض والموارد الطبيعية من خلال الوسم تعافي الأرض عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما حثتهم على تبني أفضل الممارسات البيئية ومنها استخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء واقتناء السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وترشيد الاستهلاك، وزراعة المزيد من الأشجار، وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية.

مواكبة

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أهمية يوم الأرض العالمي كمناسبة تسلط الضوء على أهمية ترشيد الموارد الطبيعية والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة وفعّالة للحد من الهدر لمواكبة التنمية المستدامة بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف معاليه: «نعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير 7% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و75% بحلول عام 2050. وتبلغ نسبة قدرة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي حالياً نحو 9% لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في الاستراتيجية. وأسهمت جهودنا في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021».

مشروع

وبالتعاون بين الهيئة ومكتب «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس» الألمانية، تنفذ الهيئة أيضاً مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وأطلقت الهيئة عام 2014 مبادرة «شمس دبي» لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها مع شبكة كهرباء الهيئة. وحتى 25 أبريل من الشهر الجاري، تم ربط 6.742 نظاماً شمسياً بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تقارب 303 ميجاوات في مبانٍ سكنية وتجارية وصناعية. وأكد معالي الطاير أن الهيئة تولي أهمية بالغة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة الطاقة عبر السير قدماً باستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030.

وفورات

أثمرت جهود «كهرباء دبي» عن وفورات كبيرة خلال السنوات الماضية، وحققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات العشر الماضية بين عامي 2011 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.44 تيراوات ساعة من الكهرباء و6.7 مليارات جالون من المياه، بما يعادل توفير 1.35 مليار درهم، وتقليل 1.22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

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