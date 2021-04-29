هزاع بن زايد: منهج القيادة الإخلاص لكل من يعمل في سبيل الوطن

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق برنامج منح دراسية للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم، تجسيد لمنهج القيادة القائم على الإخلاص لكل من يعمل في سبيل الوطن وسلامته ورفعته.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «توجيهات الشيخ محمد بن زايد عبر مكتب فخر الوطن بإطلاق برنامج منح دراسية في التعليم العالي للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم، تقدير للدور البطولي خلال أزمة كوفيد19، وتجسيد لمنهج القيادة الإماراتية القائم على الإخلاص والوفاء لكل من يعمل ويجتهد ويضحي في سبيل الوطن وسلامته ورفعته».

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