تفاهم بين «طرق دبي» و«فيزا» لدراسة الدفع الرقمي لخدمات التنقل

المصدر: دبي - البيان

اتفقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفيزا (Visa)، الشركة العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها، أمس، على التعاون من أجل تطوير حلول لتحسين تجربة متعاملي نول، والمضي قدماً في تحقيق طموحات دبي لإقامة اقتصاد غير نقدي.

وفي إطار هذا التعاون، سيتبادل الطرفان أفضل الممارسات والتجارب المفيدة، وسيجريان دراسات مشتركة، لتلمس احتياجات ورغبات المتعاملين، ومن ثم العمل على تصميم الحلول المثلى.

وسيتم إجراء تلك الدراسات على مرحلتين- تهدف المرحلة الأولى لتحديد فرص الدفع الرقمية المستقبلية في مجال النقل، بما يدعم إقامة اقتصاد غير نقدي في دبي، وفي المرحلة الثانية ستشارك هيئة الطرق والمواصلات في ورش العمل والبرامج، التي تنظمها «فيزا»، في إطار مبادرتهما العالمية لتحسين تجربة الدفع في خدمات النقل العام.

بعد توقيعه مذكرة التفاهم نيابة عن هيئة الطرق والمواصلات، أثنى محمد يوسف المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، على مذكرة التفاهم معتبراً إياها خطوة مهمة.

تخزين

وقال شهباز خان، مدير عام شركة «فيزا» في الإمارات: الدخول في شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، من أجل تحديد الاستراتيجيات والحلول لتوفير المزيد من خيارات الدفع للركاب، بما في ذلك استخدام بطاقة «فيزا»، التي تعمل بتقنية عدم التلامس لدفع أجرة النقل. لقد شهدنا زيادة ملموسة في تفضيل المستهلكين للمدفوعات الرقمية.

تمكين

طرحت هيئة الطرق والمواصلات تطبيق (nol Pay) في وقت مبكر من هذا العام لتمكين المتعاملين من تخزين بطاقات نول رقمياً في هواتفهم المتحركة، وبالإمكان أيضاً استخدام بطاقة نول للدفع في أكثر من 13,000 منفذ بيع بالتجزئة في الدولة، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمتاحف ونادي دبي للسيدات وغيرها.

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