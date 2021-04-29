تعاون بين جمارك دبي وبريطانيا باستهداف الشحنات المشبوهة

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمارك دبي بالتعاون مع مصلحة الجمارك البريطانية دورة تدريبية افتراضية قدمتها قوات الحدود البريطانية، ودارت الدورة التي استمرت على مدار يومين عن استهداف الحاويات المشبوهة وتحديد سماتها وطرق الكشف عن البضائع الممنوعة، وشارك فيها نحو 20 ضابطاً من جمارك دبي، ووفرت الورشة التدريبية منصة لتبادل أفضل الممارسات وأهمية تعزيز التعاون بين جميع الإدارات الجمركية، حيث انخرط المشاركون بشكل فاعل في المناقشات والمداخلات عن كيفية استهداف الشحنات المشبوهة والآليات المتبعة في التفتيش وفرز البضائع.

وأشاد الدكتور عبد الله بوسناد، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين جمارك دبي ومصلحة الجمارك البريطانية، معرباً عن تقديره لمصلحة الجمارك البريطانية وقوات الحدود البريطانية على تنظيم الدورة التدريبية، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على تطوير التعاون والتنسيق مع المملكة المتحدة، لتعزيز النمو في التجارة المتبادلة، وتحقيق الحماية ضد مخاطر التجارة غير المشروعة، والتدريب الجمركي المشترك في كشف الشحنات المشبوهة عبر الحدود، وذلك في ضوء رسالة الدائرة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تعد المملكة المتحدة من الأسواق التجارية الرئيسية في أوروبا.

بدوره، أكد توماس ستابلتون، المدير الإقليمي لمكتب الارتباط المعني بالجرائم المالية التابع لمصلحة الجمارك البريطانية، على عمق العلاقات الودية التي تربط بين الجانبين.

حرص

أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي أن جمارك دبي تحرص على تنمية وتعزيز قدرات ومهارات المفتشين، لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للدائرة، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت مبادرة لتقييم وتطوير قدرات المفتشين، بهدف التعرف إلى التطورات التي تطرأ على مهنة التفتيش الجمركي، لتكون جمارك دبي سباقة في تطوير مهارات موظفيها.

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