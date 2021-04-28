مقاصب رأس الخيمة تنفذ 8886 عملية ذبح منذ بداية شهر رمضان

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، عن تنفيذ 8886 عملية ذبح بمقاصب الإمارة منذ بداية شهر رمضان المبارك، إذ كثفت الدائرة برنامج عمل فرق التفتيش والرقابة على أسواق بيع الماشية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.

وأوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، أنه بلغ إجمالي عدد الذبائح بالمقصب المركزي بمنطقة الفلية 7667 ذبيحة منذ بداية شهر رمضان المبارك، و762 بمقصب رأس الخيمة، و457 بمقصب الغيل بالمناطق الجنوبية للإمارة، كما كان عدد الحيوانات الحية الواردة من بداية الشهر الفضيل وحتى الآن 10131 ما بين ماعز وخروف من أصل هندي ولبناني.

وأشارت إلى أن أوقات العمل في المقاصب، تبدأ من الساعة السادسة صباحاً في المقصب المركزي «الفلية» وحتى الساعة السادسة مساءً، وفي مقصبي رأس الخيمة والغيل من السادسة صباحاً وحتى 12 ظهراً، مؤكدة أن الدائرة وضعت برامج جديدة استعداداً لارتفاع عدد الذبائح خلال فترة عيد الفطر المبارك بزيادة فرق العمل في المقاصب.

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