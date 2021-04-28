أكبر لوحة فسيفسائية تجسد علم الإمارات تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

المصدر: وام

دخلت لوحة فسيفسائية للعلم الإماراتي موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها تطبيق " Nefsy " كجزء من حملة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات .

وهدفت هذه المبادرة التي رعتها الشركة الوطنية للمواد الغذائية " NFPC " كراعي فضي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وحكومة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إلى توفير المساعدة في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19 والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية من خلال جمع التبرعات العينية وتوزيعها على العائلات المحتاجة حيث تتناغم هذه المبادرة مع استراتيجية وجهود الشركة الوطنية للمواد الغذائية التي تحرص على توفير الدعم للمجتمع المحلي انطلاقا من إيمانها المطلق بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في العطاء ورد الجميل لأفراد المجتمع.

وقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بدعم من رعاة هذا الحدث وعلى رأسهم الشركة الوطنية للمواد الغذائية بجمع التبرعات لتأمين 49 ألف علبة طعام احتوت على السلع الأساسية مثل الأرز والطحين وزيت الطعام والسكر والملح ومعقم اليدين بالإضافة إلى عبوات المياه قدمتها "أويسس" وجرى توزيعها على العائلات المحتاجة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي حيث ترافقت كل علبة طعام ببطاقة كتحية للأسر المحتاجة تضمنت عبارة" لا تقلقوا" في رسالة دعم ومحبة إلى العائلات المحتاجة بأنهم ليسوا لوحدهم وجميع أفراد المجتمع إلى جانبهم.

واستخدمت هذه البطاقات لابتكار أكبر لوحة فسيفسائية في العالم تجسد العلم الإماراتي وبلغ حجم فسيفساء علم الإمارات العربية المتحدة 498.33 مترا مربعا وجرى العمل عليها وعرضها في باحة كلية الشرطة في منطقة الوصل حيث أتيحت الفرصة للجمهور على مدى أسبوعين لمشاهدة هذه التحفة الفنية التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذهبت جميع عائدات هذه المبادرة - التي ترعاها الشركة الوطنية للمواد الغذائية بصفتها الراعي الفضي إلى جانب مياه الشرب "أويسس" التي كانت لها مساهمة كراعي فضي أيضا - لصالح الهلال الأحمر الإماراتي الذي قام بدوره بتوزيع وجبات الطعام على أكثر من 250 ألف فرد على مدى عشرة أيام إلى جانب الراعي الأساسي شركة بيبسي التي عملت على توفير الدعم لتأمين 5 آلاف علبة طعام إلى جانب تأمينها نحو مليون وجبة جرى توزيعها على المحتاجين في حين عملت "دو" شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بصفتها الراعي الماسي لهذا الحدث على إرسال نحو 7 ملايين رسالة نصية قصيرة في كافة أرجاء الإمارات لحث عملائها وفريق العمل على التبرع في هذه المبادرة.

وبصفتهما الراعي البلاتيني قامت كل من هيئة كهربا ومياه دبي "ديوا"، و "تبريد"، بتوفير الدعم المباشر لتأمين 4900 صندوق و 4000 علبة طعام فيما قامت كل من GulfCo ونادي روتاري دبي بتوفير 50 ألف عبوة تعقيم للمتطوعين في الحدث والحملة.

أما الراعي الذهبي مجموعة اباريل وباتشي قاما بتوفير 13 ألف طن من الأطعمة الغذائية لعلب الطعام فيما قدمت باتشي الشوكولاتة التي تم منحها للعائلات المحتاجة إلى جانب عدد كبير من الشركات والعلامات التجارية التي قدمت الدعم اللوجستي والتطوعي لهذا الحدث بصفتها الراعي البرونزي.

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