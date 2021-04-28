بلدية دبي تنجز المرحلة الأولى من خطة الحي المتكامل لمناطق إسكان المواطنين

المصدر: البيان الإلكتروني

أنجزت بلدية دبي المرحلة الأولى من خطة الحي المتكامل لمناطق إسكان المواطنين وشملت المرحلة الأولى منطقة الخوانيج الأولى ومنطقة ند الشبا، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بوضع سعادة الإنسان في مقدمة الأولويات وتوافقاً مع "خطة دبي الحضارية 2040"

وأكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن الخطة تتعامل بشكل متكامل مع كافة مناطق إسكان المواطنين سواء المناطق القائمة أو الداخلة ضمن التخطيط المستقبلي، حيث تحرص بلدية دبي في عملية التخطيط على توفير بيئة عمرانية مثالية جذابة وصحية ومتكاملة الخدمات.

وشملت المرحلة الأولى من خطة الحي المتكامل لمناطق إسكان المواطنين في منطقة الخوانيج الأولى وند الشبا، رصف السكيك وتشجير ممرات الدراجات والطرق وإنشاء الملاعب وتحديد مداخل المنطقة وترقيمها، وستبدأ المرحلة الثانية بتشجير شوارع الأحياء الداخلية وتوفير ممرات للمشاة لسهولة الوصول للخدمات.

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