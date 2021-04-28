سقوط أمطار متفرقة الشدة على العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

شهدت مناطق مدينة العين كبدع بنت سعود وناهل والنباغ والفوعة وهيلي وغيرها عصر اليوم سقوط أمطار مختلفة الشدة بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، مصحوبة برياح نشطة، ومثيرة للغبار والأتربة، مما تسبب في تدني مستوى الرؤية.

وأوضح الدكتور أحمد حبيب أخصائي نبوءات جوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في حديثه لـ "البيان": " إن السبب في سقوط هذه الأمطار هي الفترة الانتقالية من الشتاء إلى الصيف، وتأثر الدولة منذ أمس بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر، مصحوبا بمدار منخفض جوي في طبقات الجو العليا قادم من الشمال الغربي أدى إلى تحرك السحب من الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية باتجاه دولة الإمارات، وأدت إلى تطور سحب ركامية مصحوبة بسقوط الأمطار".

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل استمرار فرصة سقوط الأمطار غدا الخميس على مدينة العين.

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