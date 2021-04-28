عبدالله بن زايد يهنئ السعودية بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية 2030

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، تستشرف المستقبل وتعزز مكانتها بطموحاتها الكبيرة بين الدول المتقدمة، في كافة المجالات، مشيدا بجهود المملكة الدؤوبة ودورها الرئيسي في ازدهار واستقرار المنطقة.

وأشاد سموه بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها سمو ولي عهد المملكة في مقابلة تلفزيونية استعرض خلالها أهم إنجازات رؤية السعودية 2030، مؤكدا أنها رؤية طموحة وخريطة طريق تجاه النمو والازدهار.

وعبر سموه عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات السعودية الإماراتية، والتي تشكل نموذجاً مميزاً وفريداً للعلاقات بين الأشقاء العرب، مؤكدا أنها ليست فقط علاقات استراتيجية وتاريخية، بل هي استثنائية تعززها روابط الدم والمصير المشترك.

وثمن سموه تأكيد الأمير محمد بن سلمان على حرص سياسة المملكة الخارجية على تعزيز تحالفاتها مع جميع شركائها في العالم، بما يحقق الازدهار لكافة دول المنطقة والعالم، وعلى حرص المملكة على مبدأ السيادة ضمن إطار نظام دولي ميثاقي، مشيرا إلى أن نجاح وازدهار واستقرار السعودية هو في صالح دولة الإمارات والمنطقة.

وأثنى سموه على مفهوم الاعتدال الذي أكده سمو ولي العهد السعودي، ومواجهة التطرف الفكري في المنطقة أيا كانت طبيعته.

ووجه سموه التهنئة إلى قيادة المملكة وحكومتها وشعبها بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية 2030، ..مبيناً أن الرؤية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد جسدت مسيرة وطنية وعملًا دؤوبًا للتطوير والتقدم في كافة نواحي الحياة لاسيما في الجانب الاقتصادي حيث شهدت المملكة تحقيق إنجازات عديدة تنعكس بالتأكيد على تقدم المنطقة بأكملها، متمنيا أن تحقق المملكة كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار.



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