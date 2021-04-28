وزارة تنمية المجتمع تحقق أمنيات 12 طفلا يتيما

المصدر: وام

حققت وزارة تنمية المجتمع أمنيات 12 طفلا يتيما ضمن مبادرة "في الشوفة" التي نظمتها الوزارة احتفالا بيوم اليتيم العالم الإسلامي الذي يصادف الخامس عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وجاءت مبادرة "في الشوفة" التي أشرفت على تنفيذها إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع في إطار تقديم الدعم والمساندة للأطفال الأيتام بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى نفوسهم من خلال توفير أمنيات جميلة كانوا يحلمون بها وإيصالها إليهم.

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الإمارات الإسلامي من خلال توفير الدعم المادي لشراء هدايا الأمنيات وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي- مركز عجمان بتوفير قائمة بأسماء الأيتام "براعم الهلال" المستحقين للدعم وتحقيق الأمنيات.

وبادرت مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة بالاحتفال بيوم اليتيم في العالم الإسلامي "15 رمضان 1443" من خلال فعاليات "سدرة الأمنيات وعيدية طفل يتيم وفرحتكم من فرحتنا" التي تضمنت جميعها توزيع هدايا على الأطفال الأيتام وعيديات لتمكينهم من شراء احتياجاتهم من مستلزمات خاصة بالعيد لإسعادهم وإشعارهم بالفرحة وغرسها في قلوبهم شأنهم في ذلك شأن باقي أقرانهم.

وتحتفل وزارة تنمية المجتمع بمناسبة يوم اليتيم كل عام بالتعاون مع الشركاء تأكيدا على مكانة اليتيم في قلب المجتمع وإظهاراً لمدى حرص الدولة والمجتمع على توفير كافة المقومات التي تكفل سبل العيش الكريم لجميع فئات وأفراد المجتمع لاسيما الأطفال وبما يضمن أن يكون لهم دور مستقبلي فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

ويعد يوم اليتيم في العالم الإسلامي مناسبة سنوية تعزز التلاحم المجتمعي وتعكس أجواء إيجابية من التواصل والتكاتف والترابط وتعزيز القيم الإيجابية وترسيخ الفرح والسعادة في قلوب الأطفال الأيتام على وجه الخصوص.

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