محمد بن زايد: محمد بن سلمان قيادة تعرف طريقها نحو المستقبل المشرق للسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها.

وقال سموه على "تويتر": "الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان .. عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم.. وقيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله".

وتابع سموه: "أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح".

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