بلدية أم القيوين ـ فلج المعلا تُنظم حملات تفتيش للمطاعم في رمضان

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نفذت بلدية أم القيوين ـ فلج المعلا حملات تفتيش استهدفت المطاعم في منطقة فلج المعلا بشكل عام والمطاعم التقليدية بشكل خاص تلك التي تكتسب شعبية كبيرة خلال الشهر الكريم لتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال الشهر الفضيل، والتزام المؤسسات الغذائية والمتعاملين بالاشتراطات الصحية، ومنع بيع الوجبات لتوزيعها أمام المطاعم والمنازل للحيلولة دون تشكيل تجمعات خلال شهر رمضان المبارك حفاظاً على سلامة المجتمع في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية في ظل جائحة (كوفيد 19).



وأكدت دائرة بلدية أم القيوين ـ فلج المعلا بأنه تم التأكيد على أصحاب المطاعم بعدم استقبال أي طلب من الجمهور الخارجي في توفير وجبات إفطار صائم وتوزيعها بشكل عشوائي وأمام المطاعم أو المنازل ، وقد تم تنظيم آلية عمل توزيع الوجبات على أن يتم التواصل على الارقام التي تم توزيعها على المطاعم من البلدية ، وهي 0561990130،0563693939 ، حرصاً على تجنب التجمعات التي تؤدي إلى انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد ، والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية والمعنية والخيرية في الإمارة لتوزيعها بطرق آمنة وصحيحة ، وبما يتناسب مع جهود الدولة في مواجهة هذا الوباء والتقليل من انتشاره من خلال اتباع أقصى درجات الوقاية عبر مجموعة من الإجراءات بجميع المطاعم وأبرزها المحافظة على صحة وسلامة معدي الخدمة بشكل دوري.



توزيع

إلى جانب ذلك شاركت فرق عمل مركز شرطة فلج المعلا الشامل في توزيع الوجبات الرمضانية التي تُوزع يومياً في نقطة التوزيع الأساسية أمام مبنى دائرة البلدية إلى جانب تسليم الوجبات إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد عن طريق مركبات لنقل الوجبات من المطعم إلى مكان التسليم ، وتخضع عملية توزيع الوجبات الرمضانية إلى عملية الرقابة والتفتيش وذلك في مواقع تسليم واستلام الوجبات بشكل يومي، فيما يتم مخالفة غير الملتزمين بناء على نظام رصد المخالفات من قبل الأجهزة الرقابية في الدائرة تجنباً لتكرار المخالفات، في حين تصدر الدائرة مخالفات للمطاعم والمطابخ التي تقوم بقبول التبرعات والقيام بتوزيع الوجبات من دون تصريح مسبق.



مقترحات

ودعا فريق عمل مركز شرطة فلج المعلا الشامل أفراد المجتمع الذين يرغبون في المساهمة بأعمال الخير في شهر رمضان المبارك، إلى الابتعاد عن السلوكيات التي اعتادوا عليها سابقاً والتوجه للجمعيات الخيرية المعتمدة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين مستعدة لاستقبال مقترحات الجمهور في إطار الحفاظ على سلامتهم.



وفي الختام نوهت الدائرة الى إن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي في إطار حرص بلدية أم القيوين على المحافظة على الصحة العامة وسلامة الجمهور ومنع تفشي الأمراض كما ناشدت الجمهور في حال وجود أية ملاحظات أو شكاوى التي تختص بالأغذية التواصل على الرقم 0567165466 على مدار الساعة .

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