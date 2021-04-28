سقوط أمطار غزيرة وجريان الأودية والسهول على مناطق متفرقة بالإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

مع استمرار تكّون السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة منذ الصباح الباكر، سقطت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وأدت إلى جريان المياه في الأودية والجبال والسهول في عدد من المناطق الشمالية والشرقية، وأدت أحيانا إلى عرقلة السير في وادي كوب والطويين ودبا ومسافي ووادي الفاي والفرفار بالفجيرة، وكانت مصحوبة بالبرد في الحلاه، كما سقطت هبات غزيرة من الأمطار في دفنا برأس الخيمة ودبا الحصن في الشارقة والمرفا في منطقة الظفرة، والمنامة في عجمان والشويب والوقن والقوع والهير وشعاب الأشخر في العين.

بينما سقطت أمطار غزيرة على شيص وسد رفيصة بالشارقة وجبل الظنة في منطقىة الظفرة، وشهدت مناطق عديدة في أبو ظبي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على رزين والبدية وشرم والمرفأ وغنتوت ومنطقة المصفح ومدينة خليفة وجزيرة أبو ظبي والرحبة والسمحة والشوامخ وجزيرة السعديات والشهامة وطريق الشيخة سلامة بنت بطي وشرق مدينة زايد ووتيد في الظفرة، وكانت خفيفة على الخالدية والكورنيش والباهية ومشرف وشارع السلام والزعفرانة والقرم في أبو ظبي.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد استمر طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم ومغبر أحيانا مع تكون السحب الركامية الممطرة وانخفاض درجات الحرارة على بعض المناطق، وكانت الرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع وجود السحب، وكانت مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج اضطرب أحيانا في الخليج العربي.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أهمية توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 20.8 درجة مئوية عند الساعة 3:15 فجرا، بينما سجلت أعلى درجة حرارة في دبا الفجيرة بواقع 43.9 درجة مئوية عند الساعة 12:15 ظهرا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس يوم غد الخميس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا يتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق يصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحيانا مع السحب ومثيرة للغبار واألتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الجمعة يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تشكل السحب قد تكون ركامية نهارا على بعض المناطق الشرقية والشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار أحيانا.

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