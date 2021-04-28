" في دورتها الثامنة تحت شعار هذا ما كان يحبه زايد..
"وطني الإمارات" تُعلن أسماء الفائزين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2021
أعلنت "مؤسسة وطني الإمارات" أسماء الفائزين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2021 في دورتها الثامنة تحت شعار هذا ما كان يحبه زايد.
أسماء الفائزين..
- البصمة الذهبية لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.
- البصمة الإنسانية لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية وجاب التطوعية.
- بصمة ثقافة لمعالي نورة بنت محمد الكعبي، عضو مجلس الوزراء، وزيرة الثقافة والشباب.
- بصمة علم لمعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.
- بصمة فكر لسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.