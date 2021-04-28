"وطني الإمارات" تُعلن أسماء الفائزين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "مؤسسة وطني الإمارات" أسماء الفائزين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2021 في دورتها الثامنة تحت شعار هذا ما كان يحبه زايد.

أسماء الفائزين..

- البصمة الذهبية لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

- البصمة الإنسانية لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية وجاب التطوعية.

- بصمة ثقافة لمعالي نورة بنت محمد الكعبي، عضو مجلس الوزراء، وزيرة الثقافة والشباب.

- بصمة علم لمعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

- بصمة فكر لسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

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