محاكم دبي تنظم ورش عمل توعوية

المصدر: دبي - البيان

نظمت محاكم دبي ورش توعوية تزامناً مع «اليوم العالمي للصحة والسلامة في مقر العمل»، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، ولتوعية الموظفين باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية لاتباع السلوك الصحي، الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى، والأثر الإيجابي للجائحة على المجتمع.

وقال القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية ورئيس فريق مبادرة «خلك قانوني»: نظم فريق مبادرة «خلك قانوني» وبالتعاون مع بلدية دبي محاضرة، بعنوان «المرونة في أنظمة العمل المتبعة في بلدية دبي لحماية الموظفين خلال جائحة كوفيد 19»، تزامناً مع اليوم العالمي للصحة والسلامة في مقر العمل، قدمها المهندس/ رائد المرزوقي مدير قسم الدراسات والبحوث في إدارة الصحة والسلامة، تعزيزاً للجهود الوقائية الرامية للمحافظة على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس «كورونا» والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والعاملين.

وأضاف: يحتفل العالم اليوم بـ«اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل»، وهي المناسبة التي يحتفل بها للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار جائحة «كورونا» في معظم دول العالم، سعياً لزيادة وعي العمال وتعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة، التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.

وخلال الورشة الأخرى، أوضح محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى ورئيس فريق العائلة السعيدة في محاكم دبي، تأتي ورشة «الاهتمام بالصحة في فترة فيروس كورونا وأثرها على الأسرة»، التي قدمتها الدكتورة ندى الملا، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، ضمن جهود محاكم دبي المبذولة للتوعية في كيفية الوقاية والتعامل مع فيروس «كورونا»، وانطلاقاً من دور الفريق التوعوي تجاه موظفين محاكم دبي والاهتمام بصحتهم.

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