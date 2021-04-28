أمطار الخير على الإمارات
شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة.
هطول #أمطار_الخير على خورفكان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/m5STmFUJfi— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 28, 2021
وهطلت أمطار خفيفة على الشهامة والرحبة وجزيرة السعديات وجزيرة الحديريات في أبوظبي. فيما كانت الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السمحة والشوامخ بأبوظبي.
أمطار الخير على #الإماراتhttps://t.co/wIWvCxmDvW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xLiLQjUvLe— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 28, 2021
كما شهدت غنتوت ومصفح ومدينة خليفة بأبوظبي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على المرفأ بمنطقة الظفرة.
#أمطار_الخير على #دبا https://t.co/wIWvCxmDvW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HjstkCYkwZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 28, 2021
وهطلت أمطار غزيرة مع برد على الحلاه بإمارة الفجيرة، كما سقطت أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على مسافي والفرفار ودبا والطويين.
أمطار الخير على طويينhttps://t.co/wIWvCxmDvW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TxTHAWo5yx— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 28, 2021
وشهدت إمارة الشارقة أمطار على دبا الحصن وطريق خورفكان تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.