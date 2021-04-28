أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة.

وهطلت أمطار خفيفة على الشهامة والرحبة وجزيرة السعديات وجزيرة الحديريات في أبوظبي. فيما كانت الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السمحة والشوامخ بأبوظبي.

كما شهدت غنتوت ومصفح ومدينة خليفة بأبوظبي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على المرفأ بمنطقة الظفرة.

وهطلت أمطار غزيرة مع برد على الحلاه بإمارة الفجيرة، كما سقطت أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على مسافي والفرفار ودبا والطويين.

وشهدت إمارة الشارقة أمطار على دبا الحصن وطريق خورفكان تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز