"صحة دبي" تستحدث مركزا متخصصا لغسيل الكلى في "البرشاء"

المصدر: وام

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن بدء تشغيل مركز غسيل الكلى في منطقة "البرشاء" إعتبارا من منتصف مايو المقبل حيث وقعت عقد شراكة مع مجموعة "ميديكلينك ايست مانيجمنت سيرفسز" يقضي بتولي المجموعة عملية إدارة وتشغيل المركز ضمن المعايير والشروط المعتمدة والمتفق عليها والتي تستهدف توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية وأعلى خدمات الجودة للمرضى.

جاء عقد الشراكة ضمن المناقصة العامة التي سبق وأن طرحتها الهيئة ضمن مساعيها الحثيثة وحرصها على منح القطاع الصحي الخاص دوره في أعمال التحديث والتطوير والتحولات النوعية التي تشهدها الساحة الطبية في دبي.

ووقع عقد الشراكة في مقر إدارة الهيئة اليوم سعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي ودافيد جون هادلي المدير العام لمجموعة "ميديكلينك ايست مانيجمنت سيرفسز" وذلك بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

وقال عوض الكتبي " القطاع الصحي الخاص شريك إستراتيجي للهيئة وله دوره الحيوي في التطوير وتحقيق أهداف وتطلعات دبي في الوصول لمستقبل صحي أفضل حيث من المفيد إيجاد مساحة رحبة بينه وبين الهيئة لتبادل الخبرات والتجارب.. ومن هذا المبدأ الذي تؤمن به " صحة دبي" تم التعاقد مع "ميديكلينك ايست مانيجمنت سيرفسز" لتشغيل مركز غسيل الكلى".

وأكد حرص هيئة الصحة بدبي على تعزيز قدرات المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة وتمكينها من المشاركة في تطوير وتكامل أنظمة الرعاية والخدمات الطبية موضحا أن هذا التوجه هو الذي يخلق المنافسة الإيجابية بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تصب بدورها في مصلحة المتعاملين وتمنح المرضى فرص الاختيار بين أفضل الخدمات الطبية المتوفرة.

يذكر أن مركز غسيل الكلى في منطقة البرشاء ساهم في تأسيسه أبناء المرحوم عبد السلام رفيع ويشتمل على 60 سريرا لغسيل الكلى وتم تصميمه وتجهيزه وفق أعلى المستويات بما يمكنه من تقديم خدمات عالية الجودة.

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