"طرق دبي" و "فيزا" تتعاونان لدراسة الدفع الرقمي لخدمات التنقل وتمكين الاقتصاد غير النقدي

المصدر: البيان الإلكتروني

اتفقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفيزا (Visa)، الشركة العالمية الرائدة في المدفوعات الالكترونية، بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها اليوم، على التعاون من أجل تطوير حلول لتحسين تجربة متعاملي نول، والمضي قدماً في تحقيق طموحات دبي لإقامة اقتصاد غير نقدي.

وفي إطار هذا التعاون، سيتبادل الطرفان أفضل الممارسات والتجارب المفيدة، وسيجريان دراسات مشتركة لتلمس احتياجات ورغبات المتعاملين ومن ثم العمل على تصميم الحلول المثلى.

وسيتم إجراء تلك الدراسات على مرحلتين – تهدف المرحلة الأولى لتحديد فرص الدفع الرقمية المستقبلية في مجال النقل بما يدعم إقامة اقتصاد غير نقدي في دبي، وفي المرحلة الثانية ستشارك هيئة الطرق والمواصلات في ورش العمل والبرامج، التي تنظمها فيزا في إطار مبادرتهما العالمية لتحسين تجربة الدفع في خدمات النقل العام.

بعد توقيعه مذكرة التفاهم نيابة عن هيئة الطرق والمواصلات، أثنى محمد يوسف المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، على مذكرة التفاهم معتبراً إياها خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية بين الكيانات الإقليمية المرموقة مثل هيئة الطرق والمواصلات وشركة "فيزا". وقال: "ستعزز هذه الخطوة بلا شك الجهود الحثيثة لهيئة الطرق والمواصلات لتقديم خدمات بمستوى عال وبأسعار في متناول اليد لإسعاد الجميع من سكان وزوار وسياح قادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم.

وأضاف المظرب: "تسعى هيئة الطرق والمواصلات دائماً إلى رفع مردود متعامليها من مستخدمي وسائل المواصلات العامة، ونحن فخورون بهذه الشراكة مع شركة "فيزا"، ونعتبرها علامة فارقة أخرى في جهود الهيئة لإسعاد المتعاملين، حيث وضعت الهيئة استراتيجية نول 2020-2023 بهدف جعل نول منصة دفع التذاكر الرقمية الرائدة، التي تتيح التنقل السلس وتسهم في تحقيق رؤية مدينة غير نقدية".

وبهذا الصدد، طرحت هيئة الطرق والمواصلات تطبيق (nol Pay) في وقت مبكر من هذا العام لتمكين المتعاملين من تخزين بطاقات نول رقمياً في هواتفهم المتحركة، وبالإمكان أيضاً استخدام بطاقة نول للدفع في أكثر من 13,000 منفذ بيع بالتجزئة في الدولة، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمتاحف ونادي دبي للسيدات وغيرها، وكل ذلك يتناغم مع خطط هيئة الطرق والمواصلات الطموحة لتوسيع نطاق مدفوعات نول ليصل إلى مناطق أخرى في السنوات القادمة.

وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات، قال شهباز خان، مدير عام شركة "فيزا" في الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا الدخول في شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات من أجل تحديد الاستراتيجيات والحلول لتوفير المزيد من خيارات الدفع للركاب، بما في ذلك استخدام بطاقة فيزا، التي تعمل بتقنية عدم التلامس لدفع أجرة النقل. لقد شهدنا زيادة ملموسة في تفضيل المستهلكين للمدفوعات الرقمية، لا سيما اللاتلامسية منها، وبالأخص خلال جائحة كورونا. كما أن حلول التذاكر اللاتلامسية تسهم في تعزيز تجربة الركاب وتحسين الربط بين مختلف مناطق دبي. علماً أن دراسة المستهلك ستفيد في حصر احتياجات المستهلكين، التي بدورها ستساعدنا في تطوير منتجات الدفع الرقمية المناسبة للركاب.

وأضاف خان: "لقد نجحت "فيزا" في دعم الحكومات ومشغلي المواصلات والشركاء الفنيين في جميع أنحاء العالم في إيجاد حلول دفع رقمية سلسة وآمنة لمختلف أنظمة المواصلات ونأمل في توظيف خبراتنا لتعزيز شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات والعمل معاً لرسم خارطة مستقبلية للنقل السلس في دبي".



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