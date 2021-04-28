الإمارات الأولى عربياً ضمن أفضل أنظمة الرعاية الصحية لعام 2021

المصدر: (دبي- اليازية البدواوي)

حازت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 20 عالمياً ضمن مؤشر الرعاية الصحية الصادر من مجلة «سي إي أو وورلد» لعام 2021، الذي يصنف 89 دولة حول العالم وفق العوامل التي تسهم بها في مجال الصحة العامة.

ووفقاً لمعايير التحليل الإحصائي للجودة الشاملة لنظم الرعاية الصحية حول العالم من قبل المجلة الأمريكية المعروفة، تفوقت دولة الإمارات على الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الـ 30، والسويد التي حلت في المرتبة الـ 28، وعلى سنغافورة في الـ 24، وإسرائيل التي جاءت في الـ 21.وفي السياق، وبالنسبة للدول الأوروبية، فقد اقتنصت 6 مراتب من بين المراكز العشرة الأولى في ترتيب هذا العام: الدنمارك (المركز الثالث) النمسا (المركز الرابع)، فرنسا (المركز السابع)، إسبانيا (المرتبة الثامنة)، بلجيكا (المرتبة التاسعة)، والمركز العاشر للمملكة المتحدة.

وبالنسبة للصدارة في قائمة الـ 89 دولة التي شملها الاستطلاع، أكد نظام الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية نفسه ليأتي في المرتبة الأولى في القائمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز