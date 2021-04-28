«تريندز» يوقّع اتفاقية تعاون مع المعهد الأرمني للبحوث والتطوير

المصدر: (دبي - البيان)

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» مؤخراً، اتفاقية تعاون مع «المعهد الأرمني للبحوث والتطوير»، بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد وقَّع الاتفاقية الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، والدكتور ليونيد نرسيسيان، رئيس المعهد الأرمني للبحوث والتطوير.

وتنص الاتفاقية على تعاون «تريندز للبحوث والاستشارات» و«المعهد الأرمني للبحوث والتطوير» في المجالات المعرفية والبحثية، بما يحقق أهدافهما المشتركة والمتمثلة في دعم البحث العلمي الجاد والرصين، وتطوير أدوات التنبؤ بالأزمات وتحليل المخاطر واستشراف المستقبل، والارتقاء بالمخرجات البحثية التي تستهدف دعم صناع القرار وتطوير السياسات العامة التي تخدم التنمية الشاملة والمستدامة.

وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين: إجراء البحوث والدراسات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والمستقبلية، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والكوادر البحثية لديهما، من خلال الكتابة والنشر في المطبوعات والإصدارات والمجلات العلمية والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن التعاون في تنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، بما في ذلك المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل والمحاضرات، وتبادل الإصدارات، سواء كانت في صورة كتب أو دوريات أو مجلات.

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